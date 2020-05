Coronavirus: le ultime notizie

Nel Regno Unito continuano a divampare le polemiche su Dominic Cummings, consigliere del premier Boris Johnson, accusato di aver violato le restrizioni imposte dal suo stesso governo per contenere il virus. Alla fine di marzo Cummings e la moglie, che presentavano entrambi i sintomi del covid-19, hanno percorso più di 400 chilometri fino a Durham insieme al figlio. Cummings sostiene di aver dovuto portare il bambino a casa dei genitori perché lui e la moglie temevano che presto non sarebbero stati in grado di badare a lui. Ma diversi testimoni affermano di averlo visto in altre località della zona ad aprile, suggerendo che abbia compiuto più volte il tragitto. In seguito alla denuncia presentata da uno dei testimoni, Cummings rischia di finire sotto inchiesta per violazione delle norme sanitarie.

Nonostante le pressioni dell’opposizione e di una parte consistente del Partito conservatore, finora il premier ha scelto di difendere Cummings, che ha diretto la campagna per il leave al referendum del 2016 ed è considerato uno dei suoi più stretti collaboratori. Il 24 maggio, alla conferenza stampa di fronte al numero 10 di Downing Street, Johnson ha affermato che il suo consigliere “ha agito in modo responsabile, legale e con integrità”. Il premier ha risposto in modo evasivo alle richieste di chiarimenti sugli spostamenti di Cummings e non ha chiesto scusa.