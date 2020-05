Una settimana fa la Francia e la Germania hanno presentato una proposta ambiziosa per aiutare i settori e le regioni più colpite dalla pandemia. Da allora è nato un acceso dibattito in tutta Europa, incentrato sulla ferma opposizione di quattro paesi, indicati come “frugali”, “austeri” o addirittura, da chi non li apprezza affatto, “spilorci”.

Il comportamento di questi quattro paesi – Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia – sarà decisivo per trovare una soluzione all’impasse politica in cui si trova l’Unione, impasse che secondo molti osservatori rappresenta un pericolo mortale per il progetto europeo.

Nel fine settimana i quattro “frugali” hanno presentato il loro piano in vista della proposta di compromesso che il 27 maggio sarà illustrata dalla Commissione europea a Bruxelles. Il momento è decisivo, e ognuno prende posizione e traccia le sue linee invalicabili.

Solidarietà e tecnicismi

La principale differenza tra la proposta franco-tedesca e il piano dei quattro “frugali” è quasi filosofica: l’Unione europea dev’essere solidale con i paesi più in difficoltà, in particolare l’Italia e la Spagna? O deve limitarsi a fungere da meccanismo tecnico per aiutarli a superare la crisi?

La Francia e la Germania, dopo la spettacolare conversione di Angela Merkel, propongono di creare un fondo di rilancio da 500 miliardi di euro integrato nel prossimo bilancio dell’Unione. Questo fondo effettuerebbe trasferimenti di denaro ai settori e alle regioni che ne hanno bisogno e sarebbe rimborsato al livello comunitario dai 27 paesi in base al classico meccanismo di ripartizione.