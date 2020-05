Quante volte è stato detto che il tandem franco-tedesco fosse giunto al capolinea, morto, superato, e che il periodo delle mitiche accoppiate – De Gaulle-Adenauer, Kohl-Mitterrand, Chirac-Schroeder – fosse ormai concluso?

E invece il 18 maggio Angela Merkel e Emmanuel Macron, ognuno occupando metà dello schermo come è giusto fare di questi tempi, hanno dato prova del fatto che le regole del gioco saranno anche diventate più complesse, ma ancora oggi nulla si muove senza come minimo un’intesa franco-tedesca.

Anche se gli ultimi tre anni di questa relazione tra il presidente e la cancelliera non hanno mantenuto tutte le promesse, la coppia ha saputo trovare un’intesa in un momento decisivo, per proporre un nuovo salto di qualità all’Europa.

Uscire dall’impasse

L’iniziativa del 18 maggio risponde alla richiesta di solidarietà dei paesi più colpiti dal virus, creando un fondo di rilancio di 500 miliardi di euro basato per la prima volta sull’indebitamento e dunque sul finanziamento comune. Difficile entusiasmarsi per uno strumento di debito, ma si tratta comunque di una piccola rivoluzione. Sempre che sia concretizzata, naturalmente.

Da settimane il tema divide l’Europa. La Germania e soprattutto i Paesi Bassi si oppongono all’idea di un indebitamento comune, l’unico modo per preservare la coesione dei 27. Ormai da un mese assistiamo alle invettive tra gli stati dell’Ue, e l’Europa sembrava correre un pericolo mortale.