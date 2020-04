Coronavirus: le ultime notizie

Dalle coste della Florida al porto di Dubai, dalle isole Galapagos alle acque al largo dell’Australia, c’è una nazione di naufraghi galleggianti, abbandonati sulle navi che non possono tornare a casa. In un’inchiesta il Guardian rivela che in tutto il mondo ci sono circa centomila lavoratori bloccati sulle navi da crociera, molti costretti in quarantena in piccole cabine, alcuni con lo stipendio ridotto. Non possono sbarcare perché nessun paese glielo consente e le loro comunicazioni con il mondo esterno sono ridotte al minimo. Come racconta uno di loro sotto anonimato: “Non abbiamo ricevuto alcuna informazione sui tempi del nostro rimpatrio né sappiamo se stanno facendo qualcosa per organizzarlo. Siamo come prigionieri nelle cabine”.

Secondo il quotidiano britannico, in circa cinquanta navi da crociera sono state registrate infezioni da covid-19. Almeno diciassette componenti degli equipaggi sono morti e decine di loro sono stati fatti sbarcare per essere ricoverati in ospedale. A bordo delle navi da crociera ci sono attrezzature mediche, ma poche sono equipaggiate per gestire emergenze sanitarie come quella causata dal nuovo coronavirus.

Terra di nessuno

“Alcuni di questi membri dell’equipaggio si trovano in una terra di nessuno”, ha detto al Guardian John Hickey, avvocato esperto in diritto marittimo: non possono beneficiare dei diritti garantiti dai loro paesi di origine e sono esclusi dalla giurisdizione degli stati in cui si trovano le navi”. Nella maggior parte dei casi, ricorda ancora il quotidiano, le compagnie “sono registrate in nazioni caratterizzate da un basso livello di tassazione e di regolamentazione come Panama o la Liberia e le navi battono bandiera di territori come le Bahamas o le Bermuda, che non sono preparati ad assistere migliaia di membri degli equipaggi malati”.

Di solito i lavoratori del settore provengono da paesi poveri, come le Filippine, l’Indonesia e l’India, e guadagnano tra i 1.000 e i 2.000 dollari al mese per lavorare sette giorni a settimana, ha confermato al Guardian Ross Klein, professore al St. John’s college di Terranova, in Canada, e autore di quattro libri sull’industria delle crociere. In tutto il mondo le crociere sono state sospese il 14 marzo, ma molti porti avevano già vietato gli sbarchi. Quindi alcuni membri degli equipaggi sono bloccati in mare da mesi.

I documenti consultati dal Guardian rivelano che almeno una linea di crociere ha smesso di pagare parte dei lavoratori rimasti a bordo. Per la sua inchiesta il giornale britannico ha fatto affidamento su CruiseMapper, un sito per la localizzazione delle navi, e sulle denunce pubblicate da vari mezzi d’informazione.