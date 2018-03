I risultati delle elezioni in Italia

“Nella politica italiana arrangiarsi non è l’eccezione, ma la regola. Il paese è abituato all’instabilità: dalla fine della seconda guerra mondiale ha avuto più di sessanta governi. E proprio nel giorno in cui Angela Merkel si assicurava un quarto mandato, gli italiani hanno votato nella speranza di sapere chi sarebbe stato il loro presidente del consiglio, il settimo da quando Merkel è stata nominata per la prima volta a capo del governo tedesco, nel 2005”, scrive Alberto Nardelli su BuzzFeed.

“Queste elezioni, tuttavia, sono diverse”, aggiunge Nardelli. “Un mix di protesta anticasta, populisti e forze di estrema destra ha ottenuto una maggioranza in parlamento. Anche se non riuscissero a formare un governo hanno il controllo dell’ottava economia mondiale, la terza dell’eurozona. Cosa succederà? Il prossimo governo italiano sarà il risultato di calcoli aritmetici, opportunismo politico e metodo. Anche se le rispettive basi elettorali di M5s e Lega sembrano diverse, in parlamento i due partiti hanno votato in maniera simile varie volte. Su molti punti – dal salario minimo alla riforma delle pensioni, ai regolamenti fiscali europei – un accordo su un programma di massima non è impensabile”.

Nardelli fa notare che per Di Maio “l’M5s è pronto a parlare con tutti i partiti”. “Un’altra questione è quella che riguarda il Partito democratico: andrà all’opposizione o si riposizionerà? L’aritmetica è chiara: nessun governo sarà possibile senza l’appoggio della Lega o dell’M5s. Se i colloqui saranno inconcludenti il presidente della repubblica potrebbe optare per un governo tecnico o di unità. Ma le possibilità di sopravvivenza sono remote perché dovrebbe avere la fiducia del parlamento. Alla fine, Sergio Mattarella potrebbe essere costretto a indire nuove elezioni. Tutto questo sullo sfondo di una fragile ripresa economica che ha alimentato gran parte della rabbia che ha prodotto il risultato di domenica. Qualunque cosa accada dopo, quella rabbia non sparirà presto. Intanto gli italiani, come il resto d’Europa, possono solo aspettare”.