I risultati delle elezioni in Italia: segui il liveblog con gli aggiornamenti e i commenti della stampa straniera.

A causa dell’ora di chiusura dei seggi la stragrande maggioranza dei giornali europei non ha fatto in tempo a dedicare l’apertura alle legislative italiane di domenica, e si è affidata alle analisi dei corrispondenti in Italia. Che sono unanimi nel sottolineare la vittoria delle forze di destra e populiste e l’estrema difficoltà nella formazione del governo.

Il paesaggio politico cambia drammaticamente

Süddeutsche Zeitung, Germania

“Qualcosa di radicalmente nuovo sta cominciando in Italia”, scrive Oliver Meiler. “Le elezioni legislative stanno modificando i fondamentali del paesaggio politico molto più in profondità di quanto era stato previsto – talmente in profondità che sarà necessaria molta abilità per mantenere il paese unito”. Il corrispondente da Roma indica “quattro segnali” che arrivano dal voto: “Primo, gli italiani hanno votato massicciamente per due partiti di protesta, gli ideologicamente eterogenei e incostanti cinquestelle e i nazionalisti di destra della Lega; secondo, dal 1994 l’Italia è dominata da Silvio Berlusconi, ma ora sta subendo un cambiamento culturale e di leadership a favore di Salvini; terzo, i socialdemocratici che hanno governato fino a ora, come previsto, sono crollati; quarto, nessuna delle tre coalizioni è in grado di governare”.

La forza del Movimento 5 stelle

El País, Spagna

“La terza mutazione dell’M5s è in corso”, osserva Daniel Verdú. Per il corrispondente da Roma del País, con l’avvicinarsi del voto e della probabile vittoria, “a poco a poco il movimento si adattava alla situazione che stava per verificarsi. Oggi la formazione non è più un esperimento, è presente nelle amministrazioni di 45 comuni, in passato ha eletto 15 parlamentari europei, 92 deputati e 36 senatori. Si parla già di un governo guidato da Di Maio, poco incline a negoziare l’incarico di capo del governo. Ma non c’è nulla di certo”.