Il punto sul coronavirus in Italia

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

Alle 19.30 il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha presentato in conferenza stampa il nuovo dpcm (decreto del presidente del consiglio dei ministri), che prevede la proroga al 3 maggio delle limitazioni agli spostamenti e delle altre misure di contenimento dell’epidemia. La bozza prevede anche la riapertura dal 14 aprile di un piccolo numero di attività, tra cui cartolibrerie, librerie e negozi d’abbigliamento per bambini, che dovranno però rispettare le norme di sicurezza.

Il capo di gabinetto del ministero dell’interno, Matteo Piantedosi, ha inviato una circolare ai prefetti chiedendo di rafforzare i controlli sugli spostamenti in occasione delle festività pasquali.

Il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro ha annunciato che è allo studio un’analisi a campione della popolazione italiana per indagare sulla diffusione del covid-19. Il campione potrebbe essere composto da 150mila persone.

Ieri 10.105 persone sono state multate per aver violato le regole sugli spostamenti, 57 sono state denunciate per false dichiarazioni e 32 sono state denunciate per violazione della quarantena. Trentasei esercizi commerciali che operavano in violazione delle norme sono stati chiusi.