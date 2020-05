Il Giappone incentiva lo scambio online dei biglietti da visita

Le misure contro la diffusione del virus stanno cambiando una tradizione giapponese considerata un vero e proprio rituale: lo scambio dei biglietti da visita.

È un modo per rompere il ghiaccio e iniziare la conversazione. “Lo scambio consiste in un rituale ben coreografato in cui il biglietto viene estratto da un apposito contenitore (non dalla tasca o dal portafogli) e mentre viene passato con la mano destra si fa un piccolo discorso sulle informazioni contenute”, spiega la Reuters.

La pandemia ha toccato anche questa tradizione. “Lavarsi le mani, mantenere il distanziamento sociale, evitare di viaggiare durante gli orari di punta e preferire le videoconferenze. A queste raccomandazioni gli esperti giapponesi hanno aggiunto quella di realizzare online lo scambio dei meishi (i biglietti da visita)”.

Il Giappone ha registrato quasi 15.500 contagi e 578 decessi. Il primo ministro Shinzo Abe ha esteso lo stato di emergenza fino al 31 maggio.