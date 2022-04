Il covid-19 potrebbe aumentare la probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2. Uno studio pubblicato su ha confrontato le cartelle cliniche di più di quattro milioni di statunitensi iscritti al dipartimento degli affari dei veterani. Tra loro 180mila hanno avuto il covid. L’incidenza del diabete di tipo 2 è risultata 1,4 volte maggiore nell’arco di un anno tra chi aveva contratto il virus ed era ancora più alta nei casi che avevano richiesto il ricovero in ospedale. La pandemia, commenta uno degli autori, lascerà un’eredità di malattie croniche che avrà alti costi sanitari. Al momento, comunque, la correlazione tra covid e diabete è solo un’ipotesi. I ricercatori hanno analizzato i dati clinici dei veterani di guerra, in gran parte bianchi, anziani e con la pressione alta. Il rischio potrebbe essere diverso in altri gruppi e nei giovani.