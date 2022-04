Oceani La circolazione dell’acqua negli oceani è condizionata anche dagli organismi marini. Secondo uno studio pubblicato su Nature Geoscience, a nordovest della penisola iberica le acciughe sono responsabili di un efficace mescolamento dell’acqua. L’area è un sito riproduttivo dei pesci, che si radunano in grandi quantità. Di notte, quando nuotano, spostano masse notevoli di acqua verso l’alto. Le misurazioni sono durate due settimane e si sono concentrate nelle zone costiere. È possibile che il fenomeno sia presente anche in altre regioni molto produttive degli oceani, sempre negli strati superiori. Potrebbe anche coinvolgere altri organismi, come il plancton e i mammiferi marini. Nella foto: un banco di acciughe