◆ Per contrastare la crisi climatica e soddisfare il suo fabbisogno energetico, l’Europa potrebbe affidarsi all’energia nucleare. Almeno trenta impianti sono stati chiusi o lo saranno nei prossimi anni. Tenerli in funzione potrebbe essere un’alternativa affidabile e a basse emissioni rispetto ai combustibili fossili, e sarebbe più facile ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas dalla Russia. Il Belgio ha già deciso di prolungare la vita delle sue centrali e il Regno Unito ci sta pensando, mentre la Germania ha deciso di non riattivare le sue. Ma il rilancio del nucleare è contestato, scrive Grist, per il rischio di incidenti. Inoltre, l’estrazione di uranio è inquinante e c’è il problema ambientale e sanitario delle scorie. Secondo The Conversation, puntare sulle centrali non ridurrà del tutto la dipendenza da Mosca, che in molti casi fornisce il combustibile per farle funzionare. Ogni tipo di reattore usa un combustibile particolare, e le catene di produzione sono complesse, difficili da modificare.