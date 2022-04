Negli ultimi decenni l’uso della plastica nelle fattorie è diventato così comune che è stato coniato il termine “plasticoltura”. Le serre di plastica sono ormai presenti in gran parte del mondo e, secondo alcune stime, coprono il 3 per cento dei terreni agricoli in Cina. La pratica è molto diffusa anche in paesi come Corea del Sud, Spagna e Turchia.