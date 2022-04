Le iguane delle Bahamas (Cyclura cychlura) sono una specie vulnerabile. A peggiorare la situazione sono gli acini d’uva che ricevono dai turisti. Alcuni ricercatori, scrive il Journal of Experimental Biology, hanno infatti verificato in laboratorio che le iguane hanno maggiori difficoltà a regolare i livelli di glucosio nel sangue quando la loro dieta è arricchita da una quantità di zucchero paragonabile a quella contenuta nell’uva. Inoltre, confrontando le curve glicemiche degli esemplari selvatici nelle isole turistiche con quelle delle iguane nelle regioni più remote dell’arcipelago è emerso che il picco di glucosio delle prime era più alto anche a otto ore di distanza dal pasto. Il paragone con il diabete degli esseri umani è prematuro, ma sicuramente i turisti stanno influenzando la fisiologia delle iguane, concludono i ricercatori, auspicando lo sviluppo di un turismo più sostenibile per la fauna selvatica.