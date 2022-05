Foreste Nel 2021 il pianeta ha perso molte delle sue foreste, scrive Scientific American, basandosi sui dati dell’università del Maryland, negli Stati Uniti. Le regioni tropicali hanno perso 11,1 milioni di ettari di foresta, di cui 3,75 milioni di foresta vergine. La superficie totale di foresta vergine andata distrutta è però in calo dell’11 per cento rispetto all’anno precedente, grazie soprattutto al minor contributo degli incendi. Il Brasile è il paese più colpito, con più di 1,5 milioni di ettari di foresta vergine persi, seguito dalla Repubblica Democratica del Congo, dalla Bolivia, dall’Indonesia e dal Perù. Inoltre, il 2021 è stato un anno particolarmente negativo per le foreste boreali, soprattutto in Russia. Nella foto: Kalimantan Meridionale, Indonesia