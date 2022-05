◆ La crisi climatica sta causando un cambiamento così drastico negli oceani che si rischia un evento di estinzione di massa delle specie marine. Lo scrive il Guardian, basandosi su uno studio pubblicato su Science. L’effetto del riscaldamento globale sulle specie marine è stato meno studiato di quello sulle specie terrestri, ma l’aumento della temperatura dell’acqua e la riduzione dell’ossigeno sono evidenti. Questi fattori, destinati a peggiorare se non saranno contenute le emissioni di gas serra, potrebbero causare un’estinzione di massa paragonabile a quella avvenuta 250 milioni di anni fa. Se invece si riuscisse a contenere l’aumento della temperatura media globale entro i due gradi rispetto all’epoca preindustriale, come stabilito dall’accordo di Parigi, si potrebbero limitare i danni. In questo caso, infatti, sparirebbe il 4 per cento delle specie.