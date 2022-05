Le Filippine sono composte da più di settemila isole. Di queste, dieci più grandi e centinaia di isolotti costituiscono la provincia di Tawi-Tawi, a poche decine di chilometri dalla parte malese del Borneo. Molte isole della provincia sono visibili in quest’immagine, che è il risultato di una sovrapposizione di scatti effettuati dal satellite Landsat 8 della Nasa tra il 2013 e il 2022 (l’obiettivo era eliminare le nuvole che spesso oscurano la regione). Le acque poco profonde di colore celeste che circondano alcune isole, tra cui quella di Bellatan, ospitano coltivazioni di alghe. La pratica è diffusa nella zona da più di cinquant’anni, grazie alle acque molto limpide e al fatto che, a differenza del centronord del paese, i cicloni e le mareggiate non sono un problema. Il prodotto principale è un’alga rossa da cui si estrae la carragenina, presente in molti prodotti di consumo, tra cui il gelato e lo shampoo.