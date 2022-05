Con l’avvicinarsi delle elezioni del 2023, la questione dei rifugiati è sempre più al centro del dibattito politico turco. La Turchia ospita circa 3,7 milioni di siriani e centinaia di migliaia di afgani, e negli ultimi mesi l’insofferenza nei loro confronti è stata aggravata dalla crisi economica e dal forte aumento dell’inflazione. La principale forza di opposizione, il Partito repubblicano del popolo (Chp), ha promesso che in caso di vittoria negozierà un accordo con Damasco per rimpatriare tutti i siriani entro due anni. Il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha ribadito che nessuno sarà espulso, ma ha annunciato la costruzione di nuove infrastrutture per ospitare i profughi nelle aree del nord della Siria occupate dalla Turchia, scrive Ahval.