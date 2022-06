Elisabetta II, al centro, con il principe Carlo, la nuora Kate, duchessa di Cambridge, e i nipoti Louis e Charlotte, assiste dal balcone di Buckingham palace alla cerimonia della sfilata della bandiera (trooping the colour in inglese) per il suo Giubileo di platino. Dal 2 al 5 giugno i britannici hanno celebrato i settant’anni di regno della sovrana, che ne ha 96, con quattro giornate di festeggiamenti in tutto il paese. Elisabetta II è la prima monarca britannica a raggiungere questo traguardo.