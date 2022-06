Quest’immagine, scattata da un astronauta a bordo della Stazione spaziale internazionale, mostra due isole a forma di palma circondate da barriere circolari (Palm Jumeirah e Palm Jebel Ali) e un arcipelago, composto da trecento isole, che riproduce un planisfero (The World). Le isole artificiali sono state costruite dragando sabbia e limo dal fondale marino, poi “spruzzati” nella posizione giusta aiutandosi con la tecnologia gps. Infine, le isole sono state solidificate usando il vibroflot, uno strumento che permette di compattare il terreno con la pietra. In origine il progetto era più ambizioso e comprendeva l’arcipelago The Universe e una terza palma più grande (Palm Deira), ma la recessione del 2007-2008 ha costretto le autorità a ridimensionare il progetto, anche per quanto riguarda gli sviluppi edilizi sulle isole.