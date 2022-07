Di solito i coccolitofori compaiono a maggio e raggiungono il picco a giugno. Un mese prima di quest’immagine, il mar Nero somigliava di più al suo nome. Intorno alla metà di maggio, per esempio, era quasi del tutto blu scuro, con lievi tracce di azzurro lungo le coste. Quando il mare è scuro non significa che sia privo di fitoplancton. Al contrario è ricco di diatomee, alghe unicellulari che prosperano in primavera e scuriscono le acque. La presenza di tipi diversi di fitoplancton è legata a cambiamenti nelle sostanze nutritive disponibili, in particolare l’azoto. Tutto questo influisce sulla catena alimentare: i coccolitofori forniscono nutrimento a specie come la Noctiluca scintillans, le diatomee ai pesci pelagici e alle meduse.

–Kathryn Hansen (Nasa)