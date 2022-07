◆Dopo aver letto l’articolo di Egill Bjarnason sui gatti islandesi (Internazionale 1469), mi viene da consigliare agli islandesi e allo stesso autore del pezzo, di fare una vacanza ad Essaouria, città del sudovest del Marocco in cui gatti, ma anche gabbiani e cani, vivono in armonia tra loro, con la popolazione locale e gli stessi turisti, come raccontato in un bel libro da Annamaria Rivera (La città dei gatti, Edizioni Dedalo, 2016). In ogni caso è bene ricrodare come la nostra specie sin dalle sue origini uccide e opprime le altre e distrugge il pianeta. Altro che “gatti assassini”! Sergio Sinigallia

◆ Non ho apprezzato l’articolo sulle app che permettono di pagare subito e a rate. In particolare considero l’incipt la dimostrazione di quanto l’empatia sia ai minimi storici. In particolare mi riferisco a quando la giornalista associa i millennial all’attitudine ad autocommiserarsi. Noi millennial ci sentiamo spaesati perché siamo nati a cavallo di una rivoluzione socioculturale come quella di internet e quindi con un piede nel passato e uno nel futuro. Abbiamo fatto i conti con il crollo delle torri gemelle, le guerre in Afghanistan e in Iraq, la crisi finanziaria del 2008, gli attentati di Parigi e Londra, l’attuale guerra in Ucraina e le sue conseguenze, tra cui l’aumento dell’inflazione, e poi la pandemia, la crisi climatica e la mancanza di politiche del lavoro da parte dei nostri governi, che ha portato molti di noi a trovarsi precari dopo l’università e con un pugno di mosche in mano.

Alessio Casertano