A livello globale le centrali solari galleggianti sono ancora poco diffuse. Secondo le stime, nel 2020 la capacità installata con pannelli galleggianti era di appena tre gigawatt, rispetto agli oltre settecento dei pannelli terrestri. Montando i pannelli sul 10 per cento dei bacini artificiali legati a centrali idroelettriche si potrebbero produrre quasi quattromila gigawatt di energia solare. Ma ci sono vari aspetti da considerare. A volte i bacini artificiali sono usati anche per altri scopi, tra cui fornire acqua ai terreni agricoli e alle città. Spesso sono importanti aree naturali o turistiche. Anche le condizioni climatiche hanno un ruolo decisivo. Nella provincia cinese dell’Heilongjiang, per esempio, la presenza di ghiaccio in inverno complica la manutenzione dei pannelli. Per questo Pechino sta studiando centrali marine lungo la costa, ma deve risolvere il problema della corrosione causata dal sale.