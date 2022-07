Plastica Una spedizione scientifica ha individuato grandi quantità di plastica sui fondali marini situati a nordest del Giappone. I ricercatori hanno perlustrato la fossa delle Curili, una delle più profonde del mondo, analizzando poi tredici campioni di sedimenti prelevati tra i 5.740 e i 9.450 metri di profondità. Secondo le stime, scrive Science of The Total Environment, nei campioni erano presenti da 215 a 1.596 particelle di microplastica al chilo. Le particelle hanno una composizione chimica molto varia, ma il materiale più comune è il polipropilene. Anche la distribuzione delle particelle è variabile, probabilmente a causa delle correnti e dell’azione degli organismi viventi. Nella foto: le isole Curili, amministrate dalla Russia ma rivendicate dal Giappone

Siccità Le autorità messicane hanno proclamato lo stato d’emergenza in alcune aree del paese a causa di una grave siccità. ◆ Nel 2022 la siccità e il caldo eccessivo hanno ridotto del 40 per cento la produzione di manghi in Pakistan.