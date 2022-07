L’immagine in alto mostra l’illuminazione a Kiev a gennaio, prima dell’invasione russa, cominciata il 24 febbraio. In quella in basso si vede una netta riduzione delle luci notturne a maggio, con il conflitto in corso. Gli scienziati hanno combinato varie immagini scattate nel corso di quei due mesi per eliminare le nuvole, evidenziando poi le luci grazie ai dati raccolti dallo strumento Viirs a bordo del satellite Suomi Npp. Infine, i dati sono stati sovrapposti a una mappa basata sugli scatti a infrarossi del satellite Landsat 9, che permettono di distinguere le zone urbane dalle aree naturali.