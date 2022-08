Salute Nel mondo circa 740 milioni di adulti hanno un disturbo dell’udito causato dagli acufeni, caratterizzato dalla percezione di suoni fastidiosi in assenza di stimoli ambientali. Per 120 milioni di persone, la maggior parte con più di 65 anni, gli acufeni sono un problema serio. I dati, scrive Jama Neurology, sono però lacunosi, in particolare per l’Africa, l’Oceania e il Sudamerica.