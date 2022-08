Ambiente Due regioni brasiliane, meno note rispetto all’Amazzonia ma molto importanti, sono a rischio. Si tratta della pampa, la vasta pianura fertile dello stato del Rio Grande do Sul, e del Pantanal, la più grande zona umida del mondo, nel Mato Grosso. Nel 2021 la distruzione della pampa è aumentata di più del 90 per cento rispetto all’anno precedente. Solo l’1 per cento dell’habitat è protetto, anche se ospita 476 specie di uccelli. Nel Pantanal è stato autorizzato il pascolo nelle aree protette. La presenza del bestiame porta alla scomparsa degli alberi, alla frammentazione degli habitat e all’erosione del suolo, aumentando il rischio di incendi. Secondo Science bisogna proteggere le due regioni, anche riducendo le importazioni di carne dal Brasile. Nella foto: Pantanal, 7 giugno 2022