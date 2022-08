◆ In alcuni tratti la Loira può essere guadata a piedi. La navigazione sul Reno è a rischio. Il livello del Po è così basso da danneggiare l’agricoltura. La Serbia ha cominciato a dragare il Danubio per consentire il passaggio delle barche. La siccità ha ridotto alcuni grandi fiumi europei a rigagnoli, scrive il Guardian, con conseguenze potenzialmente drammatiche per l’industria, i trasporti, il settore dell’energia e la produzione alimentare. A un inverno e una primavera con poche piogge è seguita un’estate con temperature altissime. Il 19 luglio nel Regno Unito è stato registrato un record storico (40,3 gradi a Coningsby). Secondo i ricercatori del World weather attribution, la crisi climatica ha reso dieci volte più probabili le ondate di caldo nel Regno Unito, e bisognerebbe varare piani d’azione per limitare i danni.