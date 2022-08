Chimica Un gruppo di ricercatori ha ideato una tecnica che permette di eliminare più facilmente un tipo di pfas, una classe di sostanze chimiche persistenti, usando l’idrossido di sodio. Le pfas sono presenti in molti materiali. Sono usate, per esempio, come rivestimento delle padelle, in alcuni cosmetici, per impermeabilizzare i tessuti e per creare superfici resistenti alle fiamme o antimacchia. In natura però non si degradano facilmente: bruciarle è possibile solo con inceneritori ad altissime temperature. Quindi le pfas tendono ad accumularsi nell’ambiente, contaminando l’acqua ed entrando nella catena alimentare. Trovare dei modi per smaltirle sarebbe importante, scrive Science. Nella foto: Ahmedabad, India, 11 ottobre 2018 (le schiume antincendio contengono pfas)