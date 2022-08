Tim Lott è stato il columnist di questioni familiari del Guardian dal 2014 al 2018. In una delle sue ultime rubriche ha cercato di riassumere quello che aveva imparato durante quei quattro anni. Sono consigli utili per genitori e futuri genitori. “Prima di tutto rilassati e fai quello che ti sembra giusto fare. Ci sono un’infinità di approcci alla genitorialità, al matrimonio, alla crescita dei bambini. Molte di queste verità assolute hanno la data di scadenza della frutta biologica. La vita familiare somiglia poco alla matematica e molto di più a una jam session di musicisti jazz. Sii gentile. Se c’è un segreto in tutte le relazioni è probabilmente questo. Ma non troppo gentile: essere esageratamente indulgente con i figli può fare gli stessi danni di trascurarli. Mantieni l’intimità. Ci sono tanti modi pratici per farlo, come mettere dei limiti all’uso della tecnologia o fare almeno un pasto al giorno tutti insieme. È fondamentale negoziare con l’altro genitore, mentre non è obbligatorio farlo con i figli. Come ha detto un giorno una madre saggia, ‘io non tratto con i terroristi’. E infine, accetta di non avere tutto il potere che pensi. A volte fallirai come genitore, succede a tutti, ma non fa niente. I bambini sono esseri indipendenti, e poi c’è la cultura, la natura e il modo in cui ognuno di loro reagisce a quello che gli succede. E su queste cose non hai nessun controllo”.