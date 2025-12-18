WOW

Rosa di luce

Maple Death Records

Per delicatezza, significato, personalità, e per il momento in cui questo disco è arrivato nella mia vita, in un tempo di attesa. In Rosa di luce ci sono gli elementi che volevo dal 2025: un’introspezione responsabile e una luminosa scarnificazione. Il duo romano sa porsi in posizione laterale, di quieta profezia.