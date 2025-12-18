WOW
Rosa di luce
Maple Death Records
Per delicatezza, significato, personalità, e per il momento in cui questo disco è arrivato nella mia vita, in un tempo di attesa. In Rosa di luce ci sono gli elementi che volevo dal 2025: un’introspezione responsabile e una luminosa scarnificazione. Il duo romano sa porsi in posizione laterale, di quieta profezia.
Andrea LaszloDe Simone
Una lunghissima ombra
42 Records
Menzione che va di pari passo con Post Mortem dei Cani. Dieci anni fa sarebbero usciti diversi longform sul posizionamento di queste due opere rispetto alla storia naturale della distruzione (del sé, del proprio tempo) e delle retoriche che usano. I due statement cantautorali dell’anno.
Kety Fusco
BOHÈME
Virgin Music
Al di là delle collaborazioni e della credibilità internazionale, BOHÈME segnala un’artista che sta ridefinendo il suono dell’arpa senza produrre un modello fisso. E che sta per trovare soluzioni inaspettate.
