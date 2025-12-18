Monica Pareschi

Inverness

Polidoro

Un romanzo che lavora per sottrazione, in cui il non detto pesa quanto le parole. Pareschi costruisce uno spazio geografico e umano in cui ogni gesto, ogni sguardo sembrano aprire una crepa. È un libro che resta addosso.

Giulia Scomazzon

8.6 gradi di separazione

Nottetempo

Il secondo album è il più difficile, cantava Caparezza. Scomazzon si difende molto bene con questa nuova prova di narrativa. Una protagonista scomoda e una storia di alcolismo raccontate con precisione clinica. È l’incidente in autostrada: difficile distogliere lo sguardo.

Marta Cristofanini

Selenide

Racconti edizioni

Le raccolte di racconti fanno fatica in Italia, soprattutto quando sono un esordio. Cristofanini si merita tutto il successo che può afferrare perché Selenide è scritto con una lingua narrativa sorprendente. Anche quando sfuggirà la figura fantasmatica della protagonista, sarà la bellezza di come è raccontata a restare nella memoria.