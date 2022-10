◆ Il mio covid è stato lungo ed esattamente come descritto nell’articolo di Ed Yong (Internazionale 1481). Sintomi apparentemente lievi sfociati in una nebbia mentale che è durata due anni. Mi sono ammalata subito, durante la prima ondata, e il medico mi ha liquidata – senza mai visitarmi – dicendo: “Sei una donna, sei sportiva, sei giovane, non preoccuparti”. Saturazione sotto sforzo recuperata completamente dopo un anno abbondante (faccio gare di mountain bike), danni alla capacità di concentrazione dopo due. Sono grafica da vent’anni (ne ho 45) e le mie performance lavorative sono peggiorate al punto che commettevo errori colossali e imprecisioni continue, nonostante i ripetuti controlli. Anche guidare l’auto era diventato difficile: dovevo portare a livello cosciente tutti gli automatismi. Nessuno mi credeva! Al lavoro, anche se ripetevo che non ero più io a causa del covid, mi sono sentita dire: “È suggestione, sarai innamorata, sei depressa”. Quindi grazie, perché anche se leggere è stato rivivere il disagio, i traumi, l’isolamento, la negligenza e l’assenza di cure mediche, finalmente c’è una significativa statistica documentata, e quindi credibile, di casi come il mio. Purtroppo sono di nuovo a casa in isolamento causa covid, ma con un long covid e tre vaccini alle spalle, spero di uscirne indenne.

Roberta