La conversazione tra i quattro leader ispanici risale a ottobre del 2021, in una fase in cui si stava valutando di modificare i confini dei distretti elettorali. La discussione dai toni estremamente cinici, in cui risulta evidente quanto i protagonisti fossero determinati ad accrescere il loro potere, si inserisce nella lunga tradizione delle tensioni razziali a Los Angeles. Inoltre, la registrazione mostra come la città sta cambiando. Oggi quasi metà della popolazione è ispanica. La crescita di questa comunità ha alimentato il conflitto tra i politici neri e quelli di origine latinoamericana per contare di più nel consiglio comunale. Nella registrazione uno di loro, Kevin de León, dice che in ballo non ci sono solo le poltrone in consiglio ma anche la forza che avranno gli ispanici in futuro.

A Los Angeles potrebbero esserci altre conseguenze. Karen Bass e Rick Caruso, candidati a sindaco alle elezioni dell’8 novembre, cercheranno di presentarsi come gli unici in grado di unire la città e ripulire il consiglio comunale dalle mele marce. Più in generale, la crescita della popolazione ispanica ha trasformato Los Angeles in una città dove i non bianchi sono ormai più numerosi dei bianchi. L’intero paese dovrebbe trovarsi nella stessa situazione nel 2045. Forse le tensioni in corso a Los Angeles potrebbero trasformarsi in un insegnamento su come gestire questo processo. Di sicuro ricordano ai democratici che le politiche identitarie su base etnica rappresentano un enorme rischio per la coesione del partito. ◆ as