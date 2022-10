Il 25 ottobre decine di migliaia di manifestanti sono tornati in piazza ( nella foto ) in diciannove città del Sudan per chiedere il ritorno della democrazia nel primo anniversario del colpo di stato militare, scrive il sito Sudan Tribune. La polizia ha usato idranti, gas lacrimogeni e armi per disperderli, uccidendo una persona. Sotto il regime militare, scrive il giornale sudanese Al Tagheer, le condizioni economiche, di vita e di sicurezza sono peggiorate, e la corruzione all’interno dello stato è rimasta simile al passato.