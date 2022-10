L’apocalisse dimenticata

◆ Ho trovato molto interessante l’articolo sulla memoria della bomba atomica (Internazionale 1483). Vorrei segnalare un libro molto bello scritto dal medico giapponese Michihiko Hachiya – che fu direttore dell’ospedale di Hiroshima – intitolato Diario di Hiroshima (SE 2005). Una testimonianza diretta di questo medico cominciata poche ore dopo l’esplosione della bomba. Un’esperienza devastante.

Stefano Bertocco

Figli del decreto

◆ Nel 1966, scrive la giornalista Margo Rejmer (Internazionale 1482), il compagno Ceaușescu introdusse un decreto che puniva l’aborto con la detenzione, perché era dovere patriottico generare figli romeni. Vorrei fare qualche confronto tra la Romania di Ceaușescu e l’Italia di oggi: da noi fino al 1978 era reato non solo l’aborto ma anche l’uso e la propaganda di anticoncezionali. Nel 1989 i “figli del decreto” fecero la rivoluzione e il padre della patria finì male; oggi i romeni non sono arrivati a quota 25 milioni e pagano ancora le conseguenze di decenni di miseria e crudeltà. Da noi, che dalla Romania importiamo manodopera e badanti, la legge 194 vacilla e la natalità si profila come una soluzione patriottica. Oltre a difendere le conquiste, mai scontate, mi piacerebbe guardare oltre i confini nazionali, dove è pieno di bambini che vorrebbero un futuro in questo mondo.

Claudia Dalmastri

Confronto

◆ Ho notato con piacere il ritorno nel giornale del confronto: due articoli che hanno due punti di vista diversi sulla stessa questione. Su Internazionale 1480 il confronto era sul governo Meloni, ma l’argomento poco importa. Schierarsi è legittimo, a volte doveroso, ma è anche importante non perdere di vista le ragioni di chi la pensa diversamente.

Franco Fassio

La riforma del medico di famiglia

◆ Ho letto con interesse l’articolo sui medici di base e le case di comunità (essenziale.it). Lavoro nella sanità e la tendenza è la progressiva scarsità sia di infermieri sia di medici di base. Non capisco come sia possibile accettare uno squilibrio così forte tra i medici in pensionamento e i futuri medici in formazione.

Danilo

Errata corrige

◆ Su Internazionale 1483 a pagina 90 la recensione di Contemporaneo occidentale è di Eva-Kristin Urestad Pedersen; nella didascalia della foto a pagina 90 Rameswaram è in India, non in Sri Lanka. Errori da segnalare? correzioni@internazionale.it