Al momento le sottovarianti più comuni del virus sars-cov-2 derivano tutte dalla variante omicron. In Europa, Nordamerica e Africa si sta diffondendo rapidamente la sottovariante Bq.1, anche se prevale ancora la Ba.5, mentre in Asia sta prendendo piede la Xbb. Non è ancora chiaro se sia più contagiosa la Bq.1 o la Xbb: i virologi stanno cercando di stabilirlo monitorando le aree in cui circolano entrambe. La velocità di diffusione, scrive Nature, potrebbe essere collegata alle mutazioni presenti nella regione rbd della proteina spike del coronavirus. Quante più mutazioni chiave ha la variante, tanto più velocemente sembra diffondersi.