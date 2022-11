Ipiani nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra sono poco credibili e non permetteranno di limitare l’aumento della temperatura media globale a 1,5 gradi rispetto all’era preindustriale. Lo afferma un nuovo rapporto delle Nazioni Unite, che definisce “del tutto insufficienti” i progressi fatti dalla conferenza sul clima Cop26 del 2021. Secondo l’Emissions gap report, messo a punto dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep), proseguendo su questa strada il pianeta è condannato a un aumento di 2,6 gradi entro la fine del secolo, con conseguenze devastanti.

Il rapporto dell’Unep, però, smentisce quell’ottimismo affermando che, allo stato attuale, gli impegni presi eliminano meno dell’1 per cento delle emissioni stimate per il 2030. “Tra gli impegni presi e ciò che serve davvero c’è un abisso”, spiega Anne Olhoff dell’Unep. L’Emissions gap report esamina gli impegni presi dai vari paesi, sia nei piani presentati alle Nazioni Unite sia nei provedimenti interni a lungo termine.

Qualche ragione di speranza c’è. Il previsto aumento di 2,6 gradi si basa sul raggiungimento della maggior parte degli obiettivi presenti nei piani nazionali per il 2030. Ma nello scenario migliore, e cioè che tutti gli obiettivi a lungo termine di neutralità carbonica siano rispettati, la temperatura media globale aumenterebbe solo di 1,8 gradi entro la fine del secolo. L’Unep avverte però che quest’ipotesi non è “credibile” perché la maggior parte dei piani climatici di breve termine è ben lontana dal permettere agli stati di arrivare a zero emissioni nel corso del secolo. Quelli di Cina e India prevedono un aumento delle emissioni fino al 2030 e poi una rapida riduzione per arrivare a zero nel giro di 30-40 anni, un obiettivo considerato del tutto irrealistico.