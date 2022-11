Il produttore di veicoli con motore elettrico Tesla ha avviato dei colloqui per acquisire una quota nel capitale della Glencore, gruppo svizzero specializzato nel commercio di materie prime, scrive la Neue Zürcher Zeitung. “È un segno di come i grandi produttori mondiali di auto stiano cercando di costruire legami forti con l’industria mineraria, con l’obiettivo di assicurarsi le materie prime più importanti nella fabbricazione dei veicoli elettrici. Secondo alcune persone vicine alle trattative, i contatti tra le due aziende sono cominciati nel 2021, quando la Tesla ha manifestato l’intenzione di comprare una quota tra il 10 e il 20 per cento della Glencore”.