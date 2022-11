Dal 2020 il fotografo colombiano Felipe Romero Beltrán lavora a una serie intitolata Dialect. Il progetto è nato dalla collaborazione con un gruppo di giovani immigrati per ricostruire, attraverso i loro ricordi, il viaggio che hanno intrapreso dal Marocco per arrivare sulle coste spagnole. Romero Beltrán li ha incontrati per la prima volta a Siviglia, durante un laboratorio teatrale organizzato all’interno di un progetto d’inclusione. Il fotografo era stato invitato a parlare della sua esperienza di immigrato, arrivato in Spagna da Bogotá. Il progetto però è cominciato quando i ragazzi sono diventati maggiorenni e sono stati trasferiti in un centro di accoglienza temporanea in attesa di ricevere i documenti per poter restare legalmente nel paese. “I minori che entrano irregolarmente nel territorio spagnolo restano sotto la custodia dello stato fino a diciotto anni. A quel punto devono aspettare da uno a tre anni per regolarizzare la loro situazione”, spiega Romero Beltrán. Nelle sue immagini, lontane dal fotogiornalismo tradizionale, il fotografo riflette sulla complessità delle storie di Youssef, Hamza, Bilal e degli altri, ricreando alcuni dei momenti più difficili della loro vita. In una foto, per esempio, Bilal è trasportato sulle spalle di due compagni per rievocare il momento in cui è svenuto nel viaggio da Tangeri a Siviglia.