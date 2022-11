Il colore scuro delle ali rende più facile per i gabbiani volare. Secondo uno studio pubblicato su Communications Biology, le tonalità grigie e nere presenti sulla parte superiore delle ali permettono di planare meglio: aumentano la temperatura della parte superiore dell’ala e riducono la densità dell’aria, spingendo il gabbiano verso l’alto, scrive New Scientist. Le ali dei gabbiani sono relativamente larghe e corte, adatte ai cambi di direzione ma non al volo planato.