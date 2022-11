◆ Bruno Barbey è nato nel 1940 in Marocco, all’epoca protettorato francese. Ha studiato fotografia e arti grafiche all’École des arts et métiers di Vevey, in Svizzera. Nel 1964 entrò a far parte dell’agenzia Magnum. Per più di cinquant’anni ha documentato guerre e conflitti in tutto il mondo. È morto il 9 novembre 2020. Il libro **Gli italiani **(Contrasto 2022) è stato realizzato seguendo il progetto dell’editore francese Robert Delpire negli anni sessanta, che lo aveva immaginato come terzo volume di una collana cominciata con Gli Americani di Robert Frank nel 1958. Le immagini sono state pubblicate per la prima volta nel 2002 (Editions de La Martinière).