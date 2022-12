Foto di Aaron C. Davis, The Washington Post/Getty

Stati Uniti Stewart Rhodes (nella foto) e Kelly Meggs, due membri della milizia di estrema destra Oath Keepers, sono stati condannati per cospirazione sediziosa per l’attacco al congresso del 6 gennaio 2021.

Honduras La presidente Xiomara Castro ha dichiarato il 24 novembre l’emergenza nazionale per combattere la violenza e l’insicurezza in tutto il paese e per fermare le attività di estorsione portate avanti dalle organizzazioni criminali. Negli ultimi giorni gli autisti di autobus erano scesi in piazza per chiedere più misure di protezione.