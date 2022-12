In questa foto diffusa dalla Sociedad de salvamento y seguridad marítima (Sasemar, un’organizzazione di soccorso e sicurezza marittima spagnola) si vedono tre persone sedute sul timone della petroliera Alithini II. I tre migranti sono stati salvati quando la nave era in vista di Las Palmas a Gran Canaria, una delle isole dell’arcipelago delle Canarie. Hanno viaggiato in quel modo per undici giorni dopo la partenza da Lagos, in Nigeria.