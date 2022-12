Sia l’influenza stagionale sia il virus respiratorio sinciziale (rsv), la principale causa di polmoniti e bronchioliti nei bambini, hanno registrato un picco anticipato. In Italia l’influenza ha già colpito quattro milioni di persone e altrettante potrebbero ammalarsi nelle prossime settimane. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie segnala un aumento dei ricoveri pediatrici per rsv in Francia, Irlanda, Spagna, Svezia e Stati Uniti. Con il covid-19 si può parlare di tripla epidemia, scrive il Guardian.