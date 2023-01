“Il 6 gennaio i ministri dell’energia di Kirghizistan, Kazakistan e Uzbekistan hanno firmato un accordo per costruire la centrale idroelettrica Kambar-Ata-1 sul fiume Naryn, nel Kirghizistan centrale”, scrive The Diplomat. Il progetto è tornato d’attualità dopo le ripetute carenze energetiche che hanno colpito l’Asia centrale in inverno. L’accordo però non dice chi finanzierà i lavori di costruzione della diga, che è alta 256 metri e una volta a regime produrrà 5,6 miliardi di kilowattora: dopo l’annessione della Crimea nel 2014, Mosca ha dichiarato che il progetto non è più tra le sue priorità.