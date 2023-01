In un’intervista al Financial Times, il mediatore dell’Unione africana Olusegun Obasanjo ( nella foto ) ha dichiarato che la guerra nel nord dell’Etiopia potrebbe aver causato 600mila morti. Il bilancio è contestato da Daniel Bekele, capo della commissione per i diritti umani etiope, secondo cui le vittime in Tigrai sono state meno di centomila.