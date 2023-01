Negli oceani sempre più rumorosi a causa delle attività umane, e in particolare del trasporto marittimo, i delfini faticano a comunicare e a collaborare nella caccia. L’inquinamento acustico interferisce con il sistema di ecolocalizzazione dei cetacei, fondamentale per orientarsi e scambiarsi informazioni. Da uno studio condotto in una laguna artificiale, scrive Current Biology, è emerso che i delfini aumentavano il volume dei versi senza risolvere del tutto il problema. In natura una scarsa efficienza nella comunicazione può avere conseguenze negative sul benessere delle specie.