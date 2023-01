Le rocce vulcaniche dei colli Albani, a sudest della capitale, e di Pozzuoli, vicino a Napoli, hanno fornito alcuni degli ingredienti principali. Come racconta Vitruvio, il cemento usato dai romani per legare gli aggregati del calcestruzzo era una miscela di calce e cenere vulcanica. Gli aggregati a loro volta erano costituiti da sabbia o roccia vulcanica frantumata che, nel caso del Pantheon, comprendeva pietra pomice per alleggerire la struttura.

La calce usata a Priverno non era la polvere bianca pura descritta da Vitruvio, ma presentava dei grumi di un millimetro, comuni nel calcestruzzo romano, che non si scioglievano durante la preparazione. A quanto pare i grumi costituivano una riserva di carbonato di calcio per i processi di autoriparazione. La distribuzione e la forma dei grumi indica che la calce era aggiunta alla miscela sotto forma di calce viva e non, come avviene oggi, spenta. Questo significa che il calcestruzzo romano era almeno in parte impastato a caldo, mentre oggi di solito si fa a freddo per evitarne l’espansione. Ma così si perdono alcune proprietà rigenerative della calce.