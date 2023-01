In Ruanda il 20 gennaio è morto in un incidente stradale John Williams Ntwali, direttore del giornale The Chronicles, molto critico verso il governo. Secondo Human rights watch le circostanze della sua morte sono sospette.

◆ In Eswatini il 21 gennaio il politico e difensore dei diritti umani Thulani Maseko è stato ucciso da sicari che gli hanno sparato attraverso la finestra della sua casa. Poche ore prima il re Mswati III aveva minacciato pubblicamente gli attivisti dissidenti.

◆ Il 22 gennaio a Yaoundé, in Camerun, è stato ritrovato il corpo mutilato di Martinez Zogo ( nella foto, un suo ritratto ), direttore della radio Amplitude. I colleghi chiedono giustizia per Zogo, che aveva denunciato illeciti nella gestione dei fondi pubblici.