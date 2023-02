Il 25 gennaio sette poliziotti sono morti in un attacco condotto dalle gang criminali che controllano più della metà della capitale haitiana, Port-au-Prince, e le zone vicine. Il Miami Herald fa notare che dal luglio 2021, quando il premier Ariel Henry è entrato in carica, nel paese sono stati uccisi almeno 78 agenti. Il capo della polizia, Frantz Elbé, ha invitato alla calma, promettendo maggiore protezione per la polizia. Il 26 gennaio decine di agenti sono scesi in piazza per chiedere al governo d’intervenire. Alcuni hanno provato a fare irruzione nell’aeroporto di Port-au-Prince.